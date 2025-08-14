Participan en clínica de voleibol

Participan en clínica de voleibolEl Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo una interesante clínica de esta disciplina
Con el objetivo de fomentar el deporte y perfeccionar las habilidades del voleibol en niños y jóvenes, el Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo una interesante clínica de esta disciplina.
Las canchas del Gimnasio de Alto Rendimiento del Polideportivo fue el escenario de esta capacitación que tuvo una buena respuesta por parte de jugadores de diferentes edades, algunos principiantes y otros avanzados.
Estas clínicas continuarán de forma gratuita en diferentes deportes.
EL MAÑANA RECOMIENDA