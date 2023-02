Buscarán Guerreros el triunfo ante Gallos

La tan anunciada reestructuración de los Guerreros Reynosa no ha dado resultado al todavía no ganar en esta naciente segunda vuelta de la Liga TDP MX. Lo que sucedió en la primera vuelta no es culpa de los nuevos jugadores, pero la herencia que les dejaron es pesada y se ha estado acumulando, a tal grado, de llegar a 16 juegos sin conocer el triunfo.