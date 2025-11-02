Termina Clara en sexto lugar

La reynosense Clara Guadalupe Olivares Martínez vivió una gran experiencia internacional en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, pues terminó en la sexta posición de su categoría en Tenis de Mesa.

Con tan solo 13 años de edad, ha sido un gran debut representando a México, ya que en el camino se enfrentó ante competidores de mayor experiencia.

El evento aún no termina para Clara ya que este lunes 3 de noviembre estará iniciando su participación en la modalidad de dobles mixtos, donde buscará terminar entre los mejores.

Esta frontera sigue sacando diamantes en el Deporte Adaptado, pues hay mucho talento que está siendo pulido por el entrenador Erick López a través del Club de Deporte Adaptado Inclusión Reynosa.

Lupita, como le dicen sus compañeros, es un gran ejemplo y motivación para todo Tamaulipas.