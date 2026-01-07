El balón comenzará a rodar a partir del próximo lunes en los diferentes torneos que se juegan en la liga de fútbol bardas Ciencias Químicas. Después de las vacaciones decembrinas los futbolistas están listos para regresar a la cancha de fútbol rápido más tradicional de esta ciudad.

Durante la presente semana se llevarán a cabo las reuniones para definir los calendarios oficiales y algunos partidos amistosos. De la misma manera iniciarán los torneos estudiantiles que coordina la Unidad Académica Multidisciplinaria Aztlán.