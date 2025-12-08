Reynosa presente

Los equipos reynosenses no se quedaron fuera de la gran fiesta de tochito al estar presente en la ceremonia de inauguración de la quinta edición del Cielo Bowl, que se lleva cabo en las faldas del Sierra Madre Oriental del municipio Gómez Farías.

El torneo reunió a 600 jugadores y a más de 30 equipos provenientes de los municipios de Matamoros, Reynosa, Tampico, Madero y Ciudad Victoria.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes Isaac Rodríguez Hernández, director del Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías; David Monroy, coordinador del evento; y Eloy del Carmen Cedillo, representante de la Facultad del Mante, entre otras autoridades.

"El tochito en Tamaulipas ha crecido significativamente. Cada año aumenta el número de equipos y el nivel competitivo. Deseamos que tengan una grata experiencia en este municipio que los recibe con los brazos abiertos", expresó.

Añadió que se busca llevar este deporte al corazón de la Biosfera El Cielo, para que los visitantes conozcan los diversos ecosistemas que ofrece la región.

La actividad dio inicio con la fase de grupos en las tres categorías, reuniendo a destacados exponentes del tochito flag en Tamaulipas. En la rama Femenil, los conjuntos Master Vic, Bengals y Texanas se mantienen al frente de sus respectivos sectores.

En la rama Varonil, Osos de Matamoros, Tony y sus Amigos y Legends Tam lideran la tabla general tras obtener tres triunfos. Corre Flag ha acaparado la atención por su desempeño y se perfila como candidato al título, al igual que Team ICE y Vipers.