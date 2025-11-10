¡Reynosenses presentes!

El próximo 5, 6 y 7 de diciembre se llevará a cabo la quinta edición del Cielo Bowl 2025, el cual reunirá a 52 equipos provenientes de distintas regiones como Reynosa, Matamoros, Soto la Marina, Tampico, Madero, Mante, Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Victoria.

La justa deportiva congregará a más de 600 jugadores, quienes durante tres días llenarán de energía y competitividad los emparrillados de Gómez Farías.

El torneo iniciará el viernes 5 de diciembre con las categorías Under, a partir de las 10:00 de la mañana, mientras que las categorías Libres comenzarán sus actividades el sábado a las 6:50 de la mañana, además se incluirá una categoría exclusiva para trabajadores del IMSS, con la participación de equipos que representarán a las clínicas de Ciudad Victoria, Reynosa, Mante y Monterrey.

Entre los equipos destacados que participarán en las distintas categorías se encuentran en la rama femenil. Bengalas Victoria, Despeinadas Mante, Diablitos CDMX, Dragones Mante, Fénix Victoria, Ice Team Reynosa, Jaguares Matamoros, Legend Tampico, Mayans Tampico, Medusas Mante-Victoria, Mulos Madero, Nutrias Tampico, Rebels Reynosa, Rhinos Reynosa y Texanas Victoria.

En lo que respecta en el departamento varonil aparecen Bad Crazys Soto la Marina, Brixtone Victoria, Cuerudos Monterrey, Delfines Matamoros, Demons Matamoros, Dragones Mante, Furias Reynosa, Jaguares Matamoros, Legend Tampico, Mayans Tampico, Mulos Madero, Nutrias Tampico, Oregon Reynosa, Osos Matamoros, Rator Victoria y Team Flash.

En la división Mixto Bad Crazy Soto la Marina, Brixton Victoria, Brochetas Sal. Reynosa, Cuerudos Monterrey, Delfines Matamoros, Despeinadas Mante, Fénix Victoria, Furias Reynosa, Jaguares Matamoros, Kraken Monterrey, La Pandilla Matamoros, Panteras Matamoros, Show Time Tampico, Team Flash, Viper Madero y Team Ice.



