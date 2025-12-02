Todo listo para el Cielo Bowl

A una semana de que dé inicio la cuarta edición del Cielo Bowl, quedaron definidos los grupos de las categorías Varonil, Femenil y Mixto, informó David Monroy, coordinador del torneo.

Todo está listo para que este próximo 5 de diciembre se lleve a cabo el torneo de tochito más ecológico de Tamaulipas, bajo el lema "Naturaleza, Tocho y Diversión", el cual reunirá a más de 600 jugadores y más de 30 equipos.

¿Qué equipos participan en el Cielo Bowl 2023?

En lo que respecta a la división por categorías, en la rama Varonil se contemplan dos grupos. En el Grupo 1 están Osos de Matamoros, Leyend de Tampico, Mayans de Tampico y Furias de Reynosa. Mientras que en el Grupo 2 se ubican Demons de Matamoros, Mulos de Madero, Jaguares de Matamoros y Tony y sus Amigos.

En la rama Femenil, la competencia se dividió en tres sectores. El Grupo 1 está compuesto por Fénix de Victoria, Master Vic, Rinos Reynosa, Mayans Tampico y Dragones de Mante.

En el Grupo 2, Texanas Victoria encabeza el sector, acompañadas por Delfines de Matamoros, Rebels Reynosa, Mulos Madero y Medusas Mante.

En tanto, el Grupo 3 está integrado por Bengalas Victoria, Jaguares Matamoros, Ice Team Reynosa y Vagos Tampico.

Detalles sobre las categorías del torneo

Finalmente, la categoría Mixto también quedó distribuida en tres grupos. En el Grupo 1 se ubican Despeinados Mante, Team Ice de Reynosa, Delfines Matamoros y Corre Victoria.

El Grupo 2 está conformado por Vipers Madero, Furias Reynosa, Panteras Matamoros y Fénix Victoria.

El Grupo 3 lo integran Show Time Tamaulipas, Brochetas Salvajes, La Pandilla Matamoros y Jaguares Matamoros.

Impacto del Cielo Bowl en la comunidad deportiva

El Cielo Bowl se ha consolidado como un evento importante en la comunidad deportiva de Tamaulipas, promoviendo no solo el deporte, sino también la conciencia ecológica entre los participantes y asistentes.