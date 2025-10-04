Invitan a carrera de ciclismo de montaña

El club Fat Riders está invitando a toda la comunidad, sean "bikers" o no, a participar en el evento de ciclismo de montaña denominado "Ruta Los Caídos" que se llevará a cabo este mes de octubre.

Los ciclistas se podrán registrar en dos categorías; Dificultad Media (35 kilómetros) y Terreno Técnico (45 kilómetros), en ambas se garantiza un recorrido divertido donde tendrán que esforzarse en cada pedaleada.

La invitación se hizo a nivel estatal, así que el cupo será limitado por lo que necesitan asegurar cuanto antes su lugar.

Los organizadores indicaron que se tienen planeadas varias actividades así que están citando a los participantes desde muy temprano para la entrega de placas y una foto grupal.







