Carlitos rapó al Chocolate

La cabellera del polémico "Chocolate" terminó en manos de Carlitos, quien se llevó el triunfo en la batalla estelar, que fue una apuesta entre réferis.

El cuadrilátero vibró con la primera lucha del año, donde estos dos personajes se olvidaron de impartir justicia y decidieron resolver sus diferencias a golpes. Ya habían protagonizado varios encontronazos, pero en esta ocasión el "Chocolate" bajó del ring sin pelo.

Los aficionados celebraron en grande la derrota del réferi más odiado y ovacionaron a Carlitos por la buena lucha que brindó, donde incluso se atrevió a volar entre las cuerdas.

El "Tino" fue elegido como juez para esta batalla, pero se cargó descaradamente a favor del "Chocolate". Pero de repente apareció por sorpresa otro árbitro, "El Flako", quien puso en su lugar al "Tino" y provocó una distracción para que Carlitos pusiera en toque de espaldas a su rival.