Busca Chema amarrar su lugar en los Naranjeros

La pretemporada está llegando a su final y el reynosense José Albertos se encuentra dando el extra para asegurar su lugar en los Naranjeros de Hermosillo, esto rumbo al arranque de la Liga Mexicana del Pacífico.

El pitcher de Reynosa se mostró en muy buena forma tanto físicamente como anímicamente, esto durante los encuentros que le tocó tener actividad sobre la loma.

El pelotero tamaulipeco ya ha tenido su participación con los Naranjeros así que el busca una revancha personal.

La novena de Hermosillo terminó su participación en la Mexican Baseball Fiesta, en Arizona, y esta semana continuarán con sus entrenamientos en Tucson.







