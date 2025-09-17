Se reporta "Chema" con los Naranjeros

Los Naranjeros de Hermosillo siguen confiando en el brazo del reynosense José María Albertos, quien se reportó a la pretemporada con el firme objetivo de ganarse un lugar rumbo a la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico.

En los últimos meses, "Chema" vistió la franela de los Tigres de Quintana Roo en la pelota de verano (LMB), pero este lunes se integró a las prácticas con el club naranja junto a los también lanzadores José Samayoa y Luis Márquez, así como Fred Corral, coach asistente de pitcheo.

El pitcher surgido de la Liga Treviño Kelly, ha tenido varias etapas en la novena de Hermosillo, así que tanto directivos como aficionados lo conocen bien.

Los Naranjeros dieron inicio a su segunda semana de entrenamientos en el estadio "Fernando Valenzuela" y el próximo jueves emprenderán el viaje rumbo a Arizona para continuar con sus prácticas y encarar sus juegos de pretemporada a partir del viernes 19 de septiembre.







