Tamaulipecos listos para el Clásico Las Américas

Cada uno de los charros de los Tamaulipecos están completamente listos para dar inicio a cada una de las suertes en el Clásico Las Américas.

La tropa reynosense ha tenido un año bastante cargado de actividad por lo que en esta recta final tiene el objetivo de cerrar fuerte con productivos resultados.

En la segunda charreada de hoy, que está programada a las 14:30 horas, los Tamaulipecos comparten bloque con Rancho Camotlán de Quintana Roo, Rancho Los Laureles y Hacienda de Guadalupe de Nuevo León.

Los fronterizos están con la obligación de quedar dentro de los seis primeros lugares para acceder directamente a la final, que se va disputar el domingo, pero por el momento Rancho Hennesy de California se encuentra de líder con 357 puntos y en el sexto puesto se coloca Rancho Santa Cruz de California con 294 unidades.