Fuera de las finales Charros de Trareysa

Las acciones del LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025 no se detienen, y cada uno de los equipos que ingresan al Lienzo Charro de Aguascalientes va en busca de quedar dentro de los primeros lugares para avanzar a las finales de las categorías AA y AAA. Sin embargo, desafortunadamente, los Charros de Trareysa se quedaron en el camino al ubicarse en el lugar 35 de la tabla general.

Los reynosenses quedaron demasiado lejos de los primeros 12 lugares, debido a que dejaron muchos puntos en el camino, lo que terminó por reflejarse en el marcador final de 219 unidades.

El inicio fue prometedor, con 36 unidades en la cala de caballo, y posteriormente lograron concretar un pial de sus tres oportunidades, agregando 90 de los buenos del coleadero.

Los fronterizos llevaban un paso sólido, y todo apuntaba a que podrían colocarse entre los primeros lugares de la justa nacional. Pero, inesperadamente, se presentaron tres desatenciones que se transformaron en ceros, alejándolos de cualquier posibilidad.

La primera suerte en la que se fueron en blanco fue el pial en el ruedo, seguido del jineteo de yegua y después en las manganas a caballo. Anteriormente, en las manganas a pie, solamente concretaron una, y el paso de la muerte lo finalizaron con 23 puntos, pero ya no les alcanzó.



