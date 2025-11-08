Deportes

Invitan a charreada amistosa

Las puertas del Lienzo Charro La Guadalupana se abrirán este sábado 8 de noviembre para celebrar una charreada amistosa
  • Por: Alberto Gamboa
  • 08 / Noviembre / 2025 -
Todo listo para charreada amistosa.

Las puertas del Lienzo Charro La Guadalupana se abrirán este sábado 8 de noviembre para celebrar una charreada amistosa. 

El objetivo es que las familias de esta ciudad se pasen un rato agradable y conozcan más acerca del deporte más mexicano por excelencia. 

En el ruedo estarán participando los equipos; Universidad del Atlántico y los anfitriones del evento (La Guadalupana de Reynosa), además la participación de la escaramuza La Norteña de Reynosa.


