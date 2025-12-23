Le pega Charger a Jaime y Willy

Por espacio de seis entradas completas los peloteros de Charger nunca dejaron de batear sobre la serpentina de su similar Jaime y Willy para ganar por pizarra de 22-19, dentro de las hostilidades en la Liga Lagunera de Softbol.

En todo momento el lanzador Francisco Cárdenas estuvo custodiado por su ofensiva para que se apuntará el triunfo al rayar tres ceros, aunque en el quinto episodios fue castigado fuertemente con 10 carreras, pero ante la buena ventaja que construyeron anteriormente logró salir bien librado.

Durante el primer episodio Eduardo Loera no la pensó dos veces para limpiar las almohadillas en conectar triple productor de tres carreras y posterior en pecado del jardinero central culmino el primer rally de cuatro anotaciones.

Parecía que los Charger se iban en blanco en el segundo acto al tener dos out en la cuenta, pero un total de cuatro inatrapables y doblete de César López fue suficiente para rayar el segundo ataque de cuatro carreras.

La delantera aumento en la tercera escena al agregar cuatro más en la cuenta y en el sexto episodio César López culmino su gran actuación de 5-5 con jonrón para sentenciar desfile de cinco anotaciones.



