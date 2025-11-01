Nuevo reto para César Vázquez

El peleador reynosense César Vázquez tiene un nuevo reto en puerta y esta vez no será en el cuadrilátero sino en el octágono.

La fecha está lista, ha sido confirmado para el próximo 21 de noviembre en Monterrey, Nuevo León en la "Lux Fight League" que marcará su regreso a las artes marciales mixtas (MMA) después de haber ganado su tercer combate en el boxeo profesional. César se enfrentará contra Fabián López en la pelea coestelar.

Desde hace un par de semanas se encuentra preparándose precisamente en Monterrey, donde ha encontrado rivales con estilos similares al de su oponente. César representa a Dbs Academy y con mucho esfuerzo se está abriendo paso en los deportes de contacto representando con mucho orgullo a esta ciudad.



