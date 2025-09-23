Ganó César Vázquez sin despeinarse

En menos de un round el reynosense César Vázquez acabó con su rival para consumar la victoria más sencilla de su carrera.

Todavía no se cumplían los dos minutos del combate cuando los puños del boxeador fronterizo hicieron blanco en la humanidad del duranguense Jesús Barraza, quien se fue directo a la lona y ya no quiso más.

Así se decretó el nocaut técnico en la pelea estelar de la velada de box profesional que se llevó a cabo en la Arena Coliseo de esta ciudad.

Vázquez tiene tres peleas en el pugilismo profesional donde su récord es de 2 triunfos y 1 derrota. Representa con mucho orgullo a la DBS Academy, y está combinando el boxeo con las artes marciales mixtas (MMA) donde el próximo 21 de noviembre tendrá un buen agarrón.