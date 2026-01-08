Le pegan Cerveceros a los Botes de Basura

Los Cerveceros de Mil Botes la tuvieron demasiado fácil en superar a los Botes de Basura por holgado marcador de 12-2 y de esta manera convertirse en el segundo finalista del Torneo de Softbol Aztlán.

Durante la primera, segunda y tercera entrada los Cerveceros se encargaron en registrar dos carreras, respectivamente, y el grueso de su ataque lo realizaron en la cuarta tanda al fabricar rally de cuatro anotaciones y de esta forma encaminarse en finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

El cuarto en el orden al bate, Gael Falcón disparo dos batazos de vuelta entera en tres oportunidades para producir tres anotaciones, mientras sus compañeros Armando Luna y Diego Flores sacaron la pelota en una ocasión del diamante, Jesús Mejía, Lenin Morales y Eduardo Falcón se fueron de 3-2.



