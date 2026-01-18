Pegan primero en la gran Final

Con una descarga de cinco cuadrangulares y buen trabajo monticular de Rafael Arguelles los Cerveceros vencieron holgadamente 21-3 a los Yankees para apuntarse el primer juego de la serie final de playoff de la Liga Burocrática de Softbol.

La figura del serpentinero Arguelles se engrandeció por espacio de cuatro entradas completas en las que permitió siete imparables, ponchó a un enemigo y no regalo bases por bolas para quedarse con el triunfo.

Durante el primer episodio los Cerveceros se enredaron con la pelota al castigar al abridor José Martínez con los cuadrangulares de Christopher Ramírez, Margil Cortinas y Diego Velázquez, mientras el doblete de Diego Ortiz y Rubén Avendaño pegaron hits remolcadores para colocar la balanza a su favor 6-0.

En acciones del segundo rollo los Cerveceros mantuvieron la mecha encendida por conducto de Omar Teniente disparo vuelacercas para llevarse por delante a Ortiz, después Ramírez detonó su segundo bambinazo para agregar ocho carreras y de esta forma encaminarse a finiquitar el juego por la vía de la misericordia.