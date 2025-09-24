Cerveceros doblegan a Taquería El Güero

La ofensiva de los Cerveceros de Juanito anduvo en plan grande, en la naciente temporada regular de la Liga Lagunera de Softbol, luego de ganar su reciente encuentro 25-13 sobre Taquería El Güero, en el campo Francisco Huerta.

Los Cerveceros se embriagaron desde la caja de bateo al descargar su primer ataque del encuentro en la segunda entrada para ponerse adelante por diferencia de seis carreras, posteriormente agregaron dos más a la cuenta para aumentar la distancia y encaminarse desde temprano en finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

Los peloteros de Juanito no se cansaron y mantuvieron la mecha encendida para registrar tres más en el tercer rollo y cinco más en el cuarto episodio para de esta manera encontrarle los lanzamientos al abridor Pedro Ledezma Jr., y después al relevista Carlos Montejo, termino por cargar con la derrota al tolerar ocho anotaciones en la quinta escena.

Rubén Saldaña no se midió al detonar de 4-4 con un jonrón incluido, después Leonel Cantú de 5-3, Alejandro Flores de 4-2 y Daniel Ochoa colaboro al dar un cuadrangular. El serpentinero Jorge Cavazos lanzó todo el trayecto para salir bien librado al diamante gracias al aporte de la batería.



