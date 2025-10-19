Entrenadores de Reynosa se capacitan

Con el objetivo de preparar cada vez a los instructores de gimnasios en Reynosa la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas realizó ayer la certificación para entrenador profesional personalizado impartida por Jorge Corral.

Gastón Cavazos Perales, presidente AFFET, estuvo presente en la que pudo constatar la descarga de conocimiento de Corral sobre los entrenadores para de esta manera cumplir con el modulo IV del trabajo establecido para la preparación que solicita cumplir.

Corral cuenta con una amplia trayectoria en el deporte en el que sobresale ser capacitador certificado de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness y juez internacional.

Dentro de los temas que expuso, que marcó mucho interés, fue entrenamiento de poblaciones especiales, obesidad, diabetes, embarazo y ejercicio, entrenamiento del adulto mayor, taller de hombros, entre otros más, y al final les realizó un minucioso examen.