Todo listo para el Premio Estatal del Deporte

Atletas de Reynosa y de Tamaulipas se reunirán este viernes 5 de diciembre en Ciudad Victoria para la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, donde el gobernador Américo Villarreal Anaya, entregará el galardón a lo más selecto del ámbito deportivo. El evento se llevará a cabo a las 12:00 horas en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón, en el marco de la gala "Tu Talento Triunfa en Tamaulipas".

Detalles de la ceremonia de entrega del premio

Se reconocerá públicamente a las y los mejores atletas, entrenadores y promotores del deporte, así como a quienes con su labor periodística impulsan y dan voz al esfuerzo deportivo en el estado. En la categoría Deportista, los finalistas son: Regina Azaneth Pedraza Lerma en esgrima, Ana Carolina Martínez López y Bárbara Gabriela Ponce Vite en gimnasia rítmica, así como César Omar Vallejo Ledezma en levantamiento de pesas.

Finalistas del Premio Estatal del Deporte 2025

En la categoría de Fomento, Protección o Impulso al Deporte, los finalistas son: Ma. Eugenia Ramírez Hernández en deporte adaptado, el reynosense Joel Rodríguez Mojica en multideporte, así como Tampico AC Funcional Fitness en functional fitness. En la categoría de Deportista Adaptado, los finalistas son: Gabriel Alejandro Avilés González en paraatletismo, Pascual Adrián Ruíz Araujo también en paraatletismo, y el reynosense Santiago Fonseca Ramírez en paranatación y tenis de mesa.

Reconocimiento a la labor periodística en el deporte

Este evento no solo se centra en los deportistas, sino que también se reconoce la labor de quienes contribuyen al desarrollo del deporte en Tamaulipas a través de la información y el periodismo. La gala representa un momento importante para el impulso y la visibilidad del deporte en la región.