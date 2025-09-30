Se coronó CDMX en handball femenil

El equipo femenil representativo de la Ciudad de México conquistó el primer lugar del Campeonato Nacional de Handball de Primera División y Ascenso que se desarrolló en el Polideportivo de esta frontera.

De principio a fin arrasaron con el torneo y en la final derrotaron a Tamaulipas por marcador de 26-20 para coronarse invictas.

Fue un festejo doble ya que además del trofeo, las chicas de la CDMX lograron el ascenso a la Primera División Premier.

La mención de honor, es decir, el trofeo MVP fue para Angélica Jáuregui, quién brilló no solamente en la final sino en todo el torneo.

Los directivos de la Federación Mexicana de Handball estuvieron presentes para dar fe de todo lo acontecido.