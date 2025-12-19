Va por campeonato de la categoría D2

Los peloteros del Deportivo Medina estuvieron atinados cada vez que estuvieron dentro de la caja de bateo para superar 16-9 a los Diablos y de esta manera conseguir clasificarse a la final de playoffs de la categoría D2 de la Liga Veteranos de Softbol.

El "Depor" estaba con la obligación de ganar a como diera lugar al estar empatados en la serie semifinal 1-1 por lo que batearon a la hora cero y necesitaron de los productivos lanzamientos de Julio Hernández, que termino por apuntarse el triunfo.

Esta será la segunda ocasión en forma consecutiva que el Deportivo Medina jugué una final, ya que la reciente fue cuando se alzó con el título de la D3 y ahora va en busca de la corona del departamento D2.

El serpentinero Ángel Acevedo no pudo evitar el descalabro al ser fuertemente castigado en la quinta entrada al recibir largo ataque de siete carreras, que termino por ser definitivo para apuntarse la victoria.

No solamente Hernández hizo un buen trabajo desde el centro del diamante también destacó en el bateo al descargar un cuadrangular, de igual manera Alejandro Martínez, mientras Alejandro Blanco no se fue con las manos vacías y también desapareció la pelota.



