Calendarizan carreras atléticas de este 2026

Clubes de corredores y organizadores de carreras atléticas participaron en la reunión anual para la calendarización de eventos del 2026.

Durante todo el año habrá carreras, incluso hay meses donde cada fin de semana se llevará a cabo un evento de este tipo así que el objetivo de la junta fue ponerse de acuerdo para no empalmar fechas.

La comunidad runner ha crecido de gran manera en esta ciudad y es muy importante mantener la armonía y el trabajo en equipo para seguir fomentando esta bonita forma de activación física.







