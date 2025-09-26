Correrán contra el cáncer

En toda una tradición se ha convertido la carrera Oncológicos 6K que el próximo 19 de octubre a las 7:00 horas celebrará su sexta edición.

Más que una carrera, se trata de un evento con causa, donde la sociedad se involucra en la lucha contra el cáncer, completando un recorrido de 6 kilómetros, en una ruta que le gusta mucho a la gente, que inicia y termina en las puertas del hospital, sobre el Blvd. del Maestro.

Las inscripciones ya están disponibles en la página carrera.oncologicos.com.mx







