¡Corrieron con sus perritos!

Todo un éxito resultó el "3K Perruno" organizado por el club de corredores Galgos Running Team.

Cruzar la meta nunca fue tan divertido pues los participantes lo hicieron acompañados de sus fieles "lomitos", quienes fueron los protagonistas de este bonito evento atlético que tuvo como objetivo fomentar la adopción.

Personas y perros de todas razas y tamaños completaron la ruta de 3 kilómetros en el Malecón, ubicado en la Laguna La Escondida.

Hubo varios ganadores ya que se abrieron tres categorías (Perritos Atléticos, Perritos Grandes y Perritos Medianos y Chicos), pero Saúl Valdez y Lando fueron los primeros en llegar a la meta.

La sana convivencia entre "runners" y sus mascotas dejó un claro mensaje de lo importante que es cuidar a los animales.

LOS GANADORES

Categoría Perritos Atléticos

1. Saul Valdez y Lando

2. Dennis Yared y Morocho

3. Jesús Fernandez y Maya





Categoría Perritos Grandes

Abraham Ruiz y Bruno

David Ramurez y Kira

Alondra Blanco y Lassy





Categoría Perritos Medianos y Chicos

1. Katia Gonzáles y Bruno

2. Lucio Reyes y Alfa

3. Ángel Camet y Pixie