Invitan a carrera con causa

La población de Reynosa se ha mostrado solidaria en todos los eventos deportivos con causa y en esta ocasión los Doctores de la Risa hacen un llamado a la comunidad para que participen en la cuarta edición de la carrera atlética 5k "No Estas Sola", a beneficio de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.

La cita será el domingo 12 de octubre del presente año a las 7:30 horas, en la ya tradicional ruta del Polideportivo y el Malecón del Parque Cultural.

Las inscripciones se abrirán a partir del próximo 26 de agosto y podrán realizarse a través de un link que publicarán en la página de Facebook "Carrera 5k de Doctores de la Risa", o de manera física en dos puntos; Tortillería Rubí, ubicada en la Colonia Jarachina Sur y en el Centro Deportivo Aquagym.



