Invitan a carrera con causa

Invitan a carrera con causaLa población de Reynosa se ha mostrado solidaria en todos los eventos deportivos con causa
La población de Reynosa se ha mostrado solidaria en todos los eventos deportivos con causa y en esta ocasión los Doctores de la Risa hacen un llamado a la comunidad para que participen en la cuarta edición de la carrera atlética 5k "No Estas Sola", a beneficio de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.
La cita será el domingo 12 de octubre del presente año a las 7:30 horas, en la ya tradicional ruta del Polideportivo y el Malecón del Parque Cultural.
Las inscripciones se abrirán a partir del próximo 26 de agosto y podrán realizarse a través de un link que publicarán en la página de Facebook "Carrera 5k de Doctores de la Risa", o de manera física en dos puntos; Tortillería Rubí, ubicada en la Colonia Jarachina Sur y en el Centro Deportivo Aquagym.