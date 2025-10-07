Corren contra el cáncer

Poco más de 450 corredores participaron en la Carrera Burgos 2025 denominada "Por Ellas, Por Ti, Por Todas, Actívate en Rosa", que se celebró en el Parque Cultural de esta ciudad.

Este evento atlético lleva un mensaje de lucha contra el cáncer de mama, por ello Grupo Burgos se unió al mes rosa y benefició a la Fundación Teresita, para apoyar los tratamientos de sus pacientes.

Las y los "runners" se activaron en tres distancias diferentes; 3K y 5K para adultos, además de 1K para los niños.

Entre los corredores apareció el ex beisbolista de las Grandes Ligas, Jaime García, además del Director General del Grupo Burgos, Jorge García.

Los ganadores de Primer Lugar: 5K, José Joaquín Ortiz Ochoa, Categoría Varonil; Elizabeth López Gabriel, Categoría Femenil 3K, Carlos Ian Aviña, Categoría Varonil; Alondra Blanco López, Categoría Femenil. Juan Carlos Zertuche, e Ivanna Navarrete García en Categoría Infantil, quienes fueron ovacionados junto a los segundos y terceros lugares.



