Runners siguen unidos por las nobles causas

El Club Rotaract Reynosa Tecnológico llevó a cabo su Carrera 5K "Unidos por sus Pasos", evento con causa donde participaron cerca de 200 "runners".

¿Qué ocurrió?

La ruta fue bastante conocida, en la Colonia Valle Alto, donde se vivió una mañana muy familiar. Eduardo Castillo fue el primero en cruzar la meta y Marisa Díaz resultó ganadora en la rama femenil. Además de promover la salud, estos eventos apoyan diversas causas en pro de la sociedad.