Carlo Barrón clasifica al nacional

El equipo Kronos Swim Team de Reynosa tuvo una sobresaliente participación en el Torneo Borregos 2025, realizado en el Wellness Center del Tecnológico de Monterrey.

Carlo Barrón logró su clasificación al Campeonato Nacional de Natación Curso Corto 2025, que se celebrará del 18 al 21 de diciembre en Monterrey, NuevoLeón.

Esta competencia también fue selectiva rumbo a la Olimpiada Nacional 2026. De esta forma los nadadores reynosenses sigurn poniendo en alto el nombre de Reynosa.