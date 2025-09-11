Le dan una manita al CAR

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) informó que se realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento "Prof. Miguel Smer Verdín", ubicado en las inmediaciones de las colonias Puerta Grande y Puerta del Sol, en esta ciudad fronteriza.

Esta instalación deportiva pertenece al Gobierno del Estado y en los últimos meses había estado algo descuidada, pero bien dicen que más vale tarde que nunca, así que las autoridades se pusieron las pilas y le dieron una buena manita en todas las áreas para beneficio de los atletas y usuarios que a diario realizan actividad física.

Según datos del INDE, en el CAR reciben diariamente hasta 500 atletas en disciplinas como; Karate, boxeo, atletismo, zumba, futbol, softbol, deporte adaptado y tochito.



