Le dan una manita al CAR

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) informó que se realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento "Prof. Miguel Smer Verdín"
  • Por: Alberto Gamboa
  • 11 / Septiembre / 2025 -
Las instalaciones del CAR muestran una cara muy distinta después de los trabajos de limpieza.

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) informó que se realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento "Prof. Miguel Smer Verdín", ubicado en las inmediaciones de las colonias Puerta Grande y Puerta del Sol, en esta ciudad fronteriza. 

Esta instalación deportiva pertenece al Gobierno del Estado y en los últimos meses había estado algo descuidada, pero bien dicen que más vale tarde que nunca, así que las autoridades se pusieron las pilas y le dieron una buena manita en todas las áreas para beneficio de los atletas y usuarios que a diario realizan actividad física. 

Según datos del INDE, en el CAR reciben diariamente hasta 500 atletas en disciplinas como; Karate, boxeo, atletismo, zumba, futbol, softbol, deporte adaptado y tochito.


