Va Capiroteada por campeonato

Los peloteros de la Capiroteada quieren acabar el año con el campeonato en mano por lo que en su reciente aparición en el diamante consiguieron clasificarse a la final de Bola Rápida del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados, luego de vencer 11-7 al Pollo en el campo Manuel Pavón Mortera.

¿Cómo logró la Capiroteada su victoria en la final?

El momento clave del encuentro fue en la recta final cuando en la sexta entrada la capirotada armaron ataque de cinco carreras para de esta forma respaldar el trabajo del lanzador José Muñoz, que se apuntó importante triunfo.

Detalles del emocionante partido entre Capiroteada y Pollo

Los bateadores con mayor efectividad fueron Jorge Garza y César Herrera que se fueron de 4-3, respectivamente, mientras Mario Suárez disparó tres imparables que se fusionaron con los dos inatrapables que dieron Kevin Vargas y Roberto Hinojosa.