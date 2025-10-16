Capirotada, sin piedad ante Indios

Los peloteros de Capirotada tuvieron una auténtica práctica de bateo en el campo Manuel Pavón Mortera al doblegar con facilidad 18-3 a los Indios, dentro de las hostilidades de la categoría Libre (Bola Rápida), del Club Social y Deportivo Jubilados y Veteranos.

Desde que se cantó ¨Play Ball¨ los capiroteados se mantuvieron concentrados y encendidos en todo momento para fabricar largo ataque de 11 carreras y de esta forma sumar un triunfo más en la actual temporada regular.

Jorge Garza fue la bujía en el ataque al detonar cuatro imparables en el mismo número de turnos legales, en el cual se lució en conectar un cuadrangular, Abraham García también sacó la pelota del diamante para irse de 4-2, mientras Kevin Vargas y Mario Suárez estuvieron perfecto de 3-3.

La ofensiva estuvo encendida y eso fue de suma importancia para el trabajo del lanzador José Muñoz, que en todo momento controlo a los Indios, y ganarle el duelo directo a Israel de los Reyes.







