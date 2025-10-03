Deportes

Continúan las capacitaciones en el IMD

El Instituto Municipal del Deporte continúa capacitando a los atletas y entrenadores
  • Por: Alberto Gamboa
  • 03 / Octubre / 2025 -
El Instituto Municipal del Deporte continúa capacitando a los atletas y entrenadores, en esta ocasión llevarán a cabo el Curso de Nutrición y Prevención de Lesiones en el Deporte. 

La cita es este viernes 3 de octubre a las 10:00 horas en el Polideportivo. Este curso tiene como objetivo brindar herramientas prácticas y conocimientos esenciales para mejorar el rendimiento deportivo a través de una nutrición adecuada. 

Prevenir lesiones comunes durante el entrenamiento y competencias.


