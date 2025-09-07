Capacitan en la Kelly a entrenadores

La liga de béisbol Treviño Kelly llevó a cabo una certificación para todos sus entrenadores con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio especializado a los peloteritos.

Para realizar este interesante curso se respaldaron tanto con el programa de Ligas Pequeñas como con la Asociación de Béisbol Amateur de Tamaulipas.

Los directivos Ildefonso López y Luis Quintanilla acompañaron al presidente de la Kelly, Osiel Cantú, durante el arranque de las actividades. Esta capacitación va de la mano con los lineamientos del Instituto Municipal del Deporte, lo cual les permitirá a los managers y coaches dirigir selectivos de Reynosa y de Tamaulipas en cualquier competencia oficial.

Cerca de 30 entrenadores acudieron al llamado, en su mayoría pertenecientes a la Kelly, pero también participaron elementos de Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

La certificación fue impartida por el entrenador Carlos Noguera, quien estuvo acompañado por Linda Cárdenas para los temas de fisioterapia y rehabilitación así como Valeria Durán, quien se encargó de todo lo relacionado con la nutrición. La Liga Treviño Kelly realizará estas capacitaciones de forma periódica abordando diferentes temas.