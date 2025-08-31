Se capacitan en ajedrez

Continuando con el Plan de Trabajo 2025-2026, los maestros de educación física de la Supervisión No. 9 participaron en un dinámico Taller de Ajedrez, impartido por el experimentado profesor Hugo Anarbol Garza Garza. Esta capacitación será de gran apoyo para el personal docente de cara a los próximos eventos y eliminatorias tanto municipales como estatales. El ajedrez, conocido también como el deporte ciencia, es cada vez más practicado en Reynosa por niños y jóvenes así que los profesores deben estar actualizados en estas y otras disciplinas.