Destacada premiación en el campo Ramiro Saracho

Una verdadera fiesta fue la que se vivió en el campo Ramiro Saracho Valle, con la ceremonia de premiación de las categorías Sabatina y Mixto de la Liga Pedregal de Softbol, además de otorgar un reconocimiento póstumo a los familiares de Juan Ovidio García por su destacada labor en fomentar el deporte en la ciudad.

Luis Tinajero, presidente del organismo, estuvo acompañado de invitados especiales que se encargaron de hacer entrega de los trofeos a los equipos ganadores y peloteros en los distintos departamentos individuales.

Durante toda la serie de campeonato de postemporada, los Cachorros de Morúa se adjudicaron el gallardete, mientras que en los reconocimientos individuales, Brayan Leal se quedó con el gallardete de bateador; Sergio Hernández y Humberto García no se fueron en blanco al empatar en cuadrangulares, y Susana Hernández se alzó con el trofeo de mejor lanzadora.



