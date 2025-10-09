Se imponen los campeones de tercias

Los Máscaras Rojas I, II y III siguen demostrando porque son los flamantes campeones de tercias de la empresa Panther Promotions.

En otra gran exhibición de lucha libre se encargaron de derrotar por todas las de la ley a los Fruteros del Mercado, quienes dieron mucha batalla pero al final se quedaron cortos.

Fue un agarrón a una sola caída donde los herederos de la Dinastía Espectáculo sacaron su mejor repertorio de lances y los aficionados les reconocieron esa valentía.

Los Fruteros se quedaron calientitos y tendrán su revancha pues la empresa ya hizo oficial que estos seis gladiadores se volverán a enfrentar, y la gran noticia es que los Máscaras Rojas aceptaron apostar sus cinturones.



