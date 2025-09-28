Inauguran campeonato universitario

Con la participación de 2 mil 300 deportistas de distintas disciplinas fue como inició el camino para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de conseguir los primeros lugares para posteriormente conformar el selectivo que los va representar en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026.

Dámaso Anaya, rector de la UAT, encabezo la ceremonia de inauguración en la que también aprovecho para hacer entrega de material deportivo a los equipos y encender el pebetero con el Fuego Universitario, junto con los estudiantes medallistas en torneos nacionales, Regina Pedraza, de la disciplina de Esgrima, y Roberto Garza, de Taekwondo.

Acompañado de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, y directivos de las facultades y unidades académicas, el rector inauguró la magna competencia deportiva universitaria y exhortó a los jóvenes a dar lo mejor de sí en cada contienda.

En el evento se llevó a cabo el desfile de los equipos representativos de cada facultad en las disciplinas de básquetbol, fútbol, tenis, tenis de mesa, tochito, voleibol, voleibol de playa, ajedrez, además de las nuevas disciplinas, pádel y frontón.