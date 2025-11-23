¡Título histórico!

La reynosense Jandra Ruiz se emocionó, gritó y festejo en grande con sus compañeras de las Tuzas del Pachuca la obtención del campeonato femenil Sub19 Apertura 2025 de la Liga MX.

Con apenas 15 años Jandra ha hecho historia en el deporte de la ciudad al convertirse en la primera futbolista juvenil en conseguir dos títulos en su formación de fuerzas básicas femenil.

La reynosense Jandra Ruiz dándole un gran beso de satisfacción al trofeo que la convierte en campeona con las Tuzas Sub19.

El primero se lo adjudicó en el Apertura 2024, en el mismísimo Estadio Azteca al derrotar a las Águilas del América, y ahora doblegaron a las Rayadas de Monterrey por marcador global 4-2, tras quedar 2-1 en los juegos de ida y vuelta.

En esta ocasión la defensa tuvo actividad en el juego de ida de la gran final y en la vuelta fue convocada, aunque no logró entrar al terreno de juego siempre mantuvo el apoyo de sus compañeras desde la banca y al escuchar el silbatazo final no dudo en explotar de júbilo en conseguir su segunda medalla de monarca.

La defensa Jandra festeja en grande el título obtenido de las Tuzas del Pachuca Sub19 al derrotar a las Rayadas.

Durante este torneo regular la fronteriza jugó un total de 331 minutos, que logró a los siete partidos que disputó de los cuales cinco fue de manera titular para de esta forma cumplir con su sexta justa con el conjunto de la ¨Bella Airosa¨.

La historia de Jandra es muy poco común porque ella a los 12 años, junto a sus padres de familia, se vieron en la necesidad de tomar una decisión completamente difícil y esta fue que la jugadora se fuera a vivir a Pachuca para integrarse a las fuerzas básicas e iniciar su camino rumbo al profesionalismo.

El tiempo y el trabajo de Jandra se ha encargado en darles la razón ya que en 3 años ya cuenta en su vitrina personal con dos campeonatos.