¡En plan grande!

El nivel de pelota que demostró el reynosense Marcelo González en el bateo y guante fue determinante para que la novena juvenil de los Sultanes de Monterrey conquistará el campeonato de la primera edición Rising Stars 2025.

Marcelo, que ocupó la segunda base, se convirtió en el mejor bateador del plantel regiomontano y en el segundo de la serie apareció a la hora cero con potente línea para quebrantar el empate 2-2 e impulsar la carrera de la diferencia, marcando el camino en asegurar el triunfo por pizarra de 4-2 sobre los Diablos Rojos del México.

¿Cómo logró Marcelo González el campeonato Rising Stars 2025?

"Me siento muy contento y feliz el pitcheo estuvo a la altura el bateo estuvo a la hora buena y con la guía como consejos del cuerpo técnico se logró el campeonato, pero el equipo siempre estuvo concentrado en el torneo y más cuando se logró el pase al playoff", comentó el pelotero de 16 años, que junto a sus compañeros eliminaron en semifinal a los Leones de Yucatán y posteriormente en el primer duelo de la serie final se impusieron 5-2 a los escarlatas.

Detalles del desempeño de Marcelo González en el torneo

Los números que registro el surgido de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly en el torneo juvenil de Liga Mexicana de Beisbol, que estuvo organizado por la Major League Baseball México, llamó la atención de diversos scouts y confirmo ser potencial prospecto de los Sultanes, ya que con su decoroso .351 porcentaje entró a la lista de los 10 mejores bateadores del torneo, además se alzó con el campeonato de robo de bases al concretar 10 en el mismo número de intentos.

"La verdad no esperaba tener estos números, pero al igual es por lo que he estado trabajando todo este año le doy gracias a Dios que se me pudo dar el beisbol al igual que el apoyo de mis entrenadores que me dieron la confianza y ellos me guiaron a tener este gran torneo", expresó gustoso con su medalla colgada y trofeo en mano.

Impacto de Marcelo González en el béisbol juvenil

Desde su formación infantil como pelotero en la Kelly Power Marcelo siempre destacó en las distintas selecciones en las que fue convocado para participar en torneos locales, estatales, nacionales e internacionales.