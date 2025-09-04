¡Se corona Tamaulipas!

El talento del reynosense Julián Calzada Moyle brilló con la Selección de Tamaulipas U15 de básquetbol que se coronó en el Campeonato Nacional Ademeba celebrado en Nayarit, tras vencer en la final al representativo de Chihuahua por marcador de 62-46.

El título fue gracias al gran trabajo en equipo, pero hubo algunos jugadores que destacaron individualmente como Julián Calzada, quien recibió el reconocimiento como basquetbolista revelación.

Axel Ruíz también acaparó los reflectores pues fue considerado el Jugador Más Valioso del torneo, así como parte del cuadro ideal, acompañado por Óscar González.

El equipo dirigido por Adolfo Franco y asistido por Marco Calzada y Martí Fuentes literalmente arrasó con este torneo promediando 72 puntos anotados por partido.

En la primera ronda vencieron a Guanajuato (52-30), Baja California Sur (86-48) y Nuevo León (82-58). Las potencias también fueron barridas por Tamaulipas, en octavos de final eliminaron a Jalisco (77-57), luego apalearon a Baja California Norte (70-38) en los cuartos de final y en la semifinal acabaron con Sonora (76-52).

Sin duda es un gran triunfo para el baloncesto tamaulipeco y una gran experiencia para Julián, quien continuará creciendo en las duelas de ambos lados de la frontera ya que estudia en Sharyland.

Club Calor Reynosa debutará en casa ante Halcones FC.