¡Están en la pelea!

Con los 318 puntos que realizó la tropa reynosense de Trareysa se han metido de lleno en zona de calificación en el Congreso y Campeonato Nacional Charro, que se desarrolla en Aguascalientes.

Los fronterizos se colocan en el décimo lugar y deberán de esperar los demás resultados para saber si se quedan dentro de los mejores 12 promedios, los cuales acceden directamente a las charreadas finales.

Los de casa abrieron su actuación con soberbia cala de caballo de 41 unidades por cortesía Luis González, después fue el turno de Luis Colín que acertó un pial en tres oportunidades, mientras en el coleadero agregaron 82 a la cuenta por conducto de Víctor Blanco, Luis León y Jorge Cantú.

Con el paso de las suertes la charreada se alargó hasta llegar a uno de los momentos de mayor importancia.

Juan Estrada solamente pudo acertar una mangana a pie que fue calificada por los jueces con 23 de los buenos, seguido entro en acción su compañero Ariel Cabañas se convirtió en la figura con tres manganas a caballo que los metió a la pelea.



