¡Listos para el Nacional!

Los equipos Norteña de Reynosa, Trareysa, Tamaulipecos y Charros de Trareysa están completamente listos para estar presente y participar en el LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro, que se va festejar en la Arena San Marco, Aguascalientes, del 17 de octubre al 9 de noviembre.

Las mejores escuadras de México y Estados Unidos van estar presentes en la hidrocálida para ir en busca del campeonato y alzarse con la mayor distinción de esta disciplina deportiva, que reúne todo el colorido y folclor mexicano del deporte por excelencia.

Los jinetes de la Norteña de Reynosa le llegaron el momento de entrar en acción en la máxima competencia a nivel nacional y lo hace hoy, encargándose en compartir charreada con sus similares de Villa Rosa de CDMX y Espiga de Jilotepec México.

En cambio, al representativo de Trareysa fue colocado en el rol de charreadas el 24 de octubre junto a Rancho Las Cuervas, Jalisco y Valle de Banderas, Nayarit, mientras un día después su hermano Charros de Trareysa y su paisano Tamaulipecos debitan contra el Perrón de Veracruz.

Las 12 mejores calificaciones que se registren en la tabla general de la categoría AAA avanzan directamente a la semifinal y las tres mejores puntuaciones se ganan el derecho de estar presente en la final, que se va desarrollar a las 17 horas el 9 de noviembre.



