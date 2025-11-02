Por el boleto a la Final

Pasan las charreadas y el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025, que se celebra en Aguascalientes, ha entrado en la recta final de su primera fase por lo que cada vez aumenta la posibilidad que los equipos reynosenses Tamaulipecos y Trareysa logren calificarse a la final de la categoría AAA.

Hasta el momento los Tamaulipecos aparecen en el tercer lugar de la tabla general con 391 puntos, quedándose debajo del sublíder RG2 de San Luis Potosí y el líder absoluto Hacienda Santa Mónica de Campeche que registraron en sus respectivas actuaciones 395 y 420 unidades.

Los Tamaulipecos tuvieron tremenda actuación en cada una de las suertes por lo que sus charros lucen en los departamentos individuales tal es el caso de Fernando Sandoval que está en la cima de la cala de caballo al conseguir 45 puntos, mientras José Sánchez esta en lo más alto en manganas a pie, Alejandro Coss y León esta en el segundo sitio de piales, mismo escalón en lazo de cabeza Francisco Cerón.

Por su parte, Trareysa se encuentra en el límite de poder avanzar a la siguiente ronda al estar en el décimo primer sitio, ya que los 12 mejores resultados son los que se mantienen con vida en la justa de mayor importancia de charrería en México. Los fronterizos cuentan con 318 de los buenos y solamente por debajo de ellos aparece Rancho Las Cuevas de Jalisco con 307.