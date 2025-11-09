¡Van a la Final!

Tremenda actuación de los Tamaulipecos de Reynosa al conseguir histórica clasificación a la gran final, de la categoría AAA, del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025, provocando que vibre Aguascalientes al enfrentarse en la charreada por el título ante sus similares de El Soyate de Zacatecas y Villa Oro de Querétaro.

Los reynosenses consiguieron meterse de lleno a la gran final al ocupar el tercer lugar con 354 puntos, dejando en el cuarto escalón a RG2 de San Luis Potosí que sumo 338 unidades, mientras en el segundo puesto se colocó Villa Oro al registrar 355 de los buenos y en la cima se ubico El Soyate con 385.

El inicio de la charreada semifinal de los Tamaulipecos fue alentador al ser bien calificada por los jueces la cala de caballo con 40 productivos, seguido de par de piales que concretaron para agregar 40 más a la cuenta y en el coleadero realizaron 77 para mantenerse en la pelea.

La charreada fue avanzando y los Tamaulipecos no aflojaron el paso en las suertes de jineteo de toro, lazo de cabeza, pial de ruedo y jineteo de yegua para puntualizar 20, 29, 32 y 19 puntos, respectivamente.

El momento clave llego en las manganas a pie en las que destacaron con dos para meter 49 en la bolsa, que se combinaron con los 29 unidades que cosecharon en la mangana a caballo y cerraron su actuación con 24 de los buenos del paso de la muerte.