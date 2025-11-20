¡A un triunfo del título!

La reynosense Jandra Ruiz, junto a las Tuzas del Pachuca, se han colocado a un triunfo de alzarse con el campeonato femenil Sub19 de la Liga MX. Ayer dieron tremendo paso para conseguir el objetivo tras derrotar a domicilio a las Rayadas de Monterrey por apretado marcador de 2-1, en el juego de ida de la final.

¿Qué ocurrió?

La defensa de 15 años ingresó en la recta final del encuentro con la intención de defender la mínima delantera, siendo de esta manera su primer juego que disputa de esta instancia al estar algunos minutos en la cancha y en el que espera consumar el título este sábado cuando estén en su casa y con su gente.

Desde la llegada de Jandra a las filas del cuadro de la Bella Airosa, en el 2023, se ha encargado de estar presente en la fiesta grande teniendo la mayor participación en el Clausura MX de ese mismo año al registrar 128 minutos, después en el Apertura 2023 tuvo acción 18 minutos.

¿Cuál ha sido el desempeño de Jandra Ruiz?

Sin duda alguna el Clausura 2024 ha sido el mejor torneo regular que ha tenido Jandra al disputar siete encuentros, de los cuales cinco fue de inicio, para registrar un total de 394 minutos. Cuando parecía que la titularidad ya la tenía ganada, inesperadamente no vio actividad en la fiesta grande, pero fue parte del equipo que consiguió el campeonato ante las Águilas del América en el Estadio Azteca.