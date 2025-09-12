Todo listo para el Estatal

El buen beisbol de Tamaulipas va estar de regreso a Reynosa al llevarse a cabo próximamente el Campeonato Estatal de Beisbol Veteranos, categoría 40-49 años, que se va efectuar del 19 al 21 de septiembre.

Las mejores novenas del Estado van estar presentes en la justa que va llevar de nombre ¨Juan Ignacio Ontiveros Muñoz¨, al cual se le hace un reconocimiento póstumo por su gran trayectoria y apoyo que dio por décadas al rey de los deportes.

Roberto Chávez, organizador del torneo, dio a conocer los planteles que están confirmados son: Nuevo Laredo, Río Bravo, Padilla, Matamoros Interfabricas, Matamoros Campesina, Liga Independiente de Reynosa, Liga Municipal de Reynosa B y Liga Municipal de Reynosa A, además existe la posibilidad que se unan los representativos de Valle Hermoso y Ciudad Victoria.

La junta previa esta programada para el 18 de septiembre en la que se van a dar a conocer los grupos y sistema de competencia. Los encuentros se van a desarrollar en el campo Mitras y Estadio Adolfo López Mateos, este último será sede de la inauguración el 19 del presente mes a las 19:30 horas.

La plantilla de Reynosa cuenta con un amplio roster de 30 peloteros, que destaca la combinación de ex liga mexicanas y jugadores de Reynosa con basta experiencia en estos torneos. Dentro de los nombres que aparecen son Héctor Garanzuay, José Pablo negrito Oyervidez, Ventura Cisneros, Felipe Leal, Pablo Valadez, Julio Sierra, Jorge Fernández de Lara, entre otros más.

El ex pelotero profesional José Pablo Oyervidez luce en la rotación de abridores de Reynosa.



