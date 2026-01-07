Se llevan el primer campeonato del 2026

Tremenda llegada tuvo el 2026 para los peloteros de Club Amigos, que se encargaron en vencer a los Cachorros de Morales por pizarra de 25-12, para adjudicarse el campeonato de la letra C de la Liga Independiente de Beisbol.

Apenas en los primeros días de este año e inmediatamente Club Amigos se alzó con el gallardete del organismo, el cual lo consiguió producto a la certera ofensiva que estuvo atinada en cada una de las entradas y respaldo completamente el trabajo del lanzador Marcos Ledezma.

Dentro de las filas de los ahora campeones se encontró el primera base Higinio García, que en partido decisivo de la final estuvo atinado, mientras sus compañeros Jorge del Castillo pegó cuatro imparables en seis turnos legales, seguido de Hugo y Humberto García que dispararon tres hits para colaborar en el triunfo.

Por su parte los Cachorros lo intentaron por todos lados y pese que por momentos le pudieron hacer daño a los envíos de Ledezma no fue suficiente para conseguir la remontada y de esta forma quedarse con el subcampeonato.



